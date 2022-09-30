Председатель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о новой структуре краевого парламента

Фото: пресс-служба ЗСК

На прошедшей первой установочной сессии депутаты Заксобрания седьмого созыва утвердили новую структуру краевого парламента. Так в нынешнем составе ЗСК образовано 12 комитетов.

О принципах их формирования, распределении курируемых комитетами направлений рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Несмотря на бытующее мнение о консервативности Законодательного Собрания как органа власти, подчеркну, что парламент, если можно так выразиться, живой и гибкий организм.

Ещё в период пандемии мы оперативно перестроили свою работу в новых условиях. Вот и сейчас сложившаяся обстановка требует максимальной включенности в процесс и принятия взвешенных решений.

Исходя из новых запросов в седьмом созыве мы оптимизировали структуру Законодательного Собрания. Вместо прежних 13 комитетов будут работать 12. При формировании такой структуры во главу угла мы ставили эффективность деятельности.

Поэтому сегодня считаю нужным рассказать о тех изменениях, которые претерпели постоянные комитеты.

Из очевидных отмечу, что в новом созыве в ведение комитета по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства теперь передана информационная политика.

Жизнь показала, что многие начинания в области муниципальной реформы, предложения по совершенствованию соответствующей законодательной базы не в полной мере были услышаны и поняты гражданами. В том числе в силу низкой информированности. Эта ситуация стала системной для многих регионов.

Сейчас же в условиях, когда страна готовится к очередному витку реформы, требуется большая разъяснительная работа среди населения.

В новом созыве комитет возглавил Андрей Александрович Дорошев, занимавший ранее должность заместителя главы администрации Краснодара.

В прошлом созыве свою эффективность показала практика, когда комитет возглавлял выходец из муниципальной системы, человек, знающий вопрос, как говорится, изнутри - Сергей Викторович Жиленко. Он и был проводником идей новой реформы. Подобный подход мы реализуем и сейчас.

Изменения коснулись также комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. К числу курируемых им направлений отнесена связь.

Сразу оговорюсь, что под связью мы понимаем не только телефонные линии и сотовые станции. Сегодня это новейшие IT-технологии, которые стоят в авангарде экономики. Недаром цифровизация всех сфер жизни определена главой государства Владимиром Владимировичем Путиным как приоритетный национальный проект.

Данный комитет возглавил Александр Александрович Трембицкий, ранее работавший вице-губернатором.

Отмечу также, что в новом созыве название комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике дополнено предпринимательством и финансовыми рынками. Здесь обошлось без неожиданностей. Данные направления и ранее были закреплены в положении о комитете. Его по-прежнему возглавляет Иван Петрович Артеменко, депутат шести созывов, чей профессионализм и авторитет признаны не только коллегами-депутатами, но и руководством финансового блока администрации региона.

Аналогичные изменения претерпели комитеты, возглавляемые Владимиром Викторовичем Лыбаневым и Сергеем Юрьевичем Орленко. Депутаты руководят комитетом по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и комитетом по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку, соответственно.

В функционале остальных комитетов существенных изменений не произошло.

Но как бы ни назывались структурные подразделения, какие бы направления они ни курировали, задача для всего депутатского корпуса остается единой – планомерное развитие и укрепление отраслей, тесное взаимодействие с профильными министерствами. Наши совместные усилия в конечном итоге должны быть направлены на динамичное развитие нашего края, обеспечение безопасности, спокойствия и благополучия кубанцев», - подчеркнул Юрий Бурлачко.