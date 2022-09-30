В Краснодаре осудят экс-полицейского за мошенничество на 3 млн рублей

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят экс-полицейского за мошенничество на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, бывший полицейский узнал об уголовном деле, которое завели на одного гражданина за кражу. Тогда сотрудник МВД решил помочь фигуранту и «подзаработать». Он предложил подозреваемому заплатить 3 миллиона рублей. За эти деньги полицейский обещал добиться того, чтобы фигуранта дела за кражу не посадили в тюрьму.

Мужчина принял предложение и согласился, но сообщил обо всем следователям.

- 30 июня 2022 года фигурант встретился с заявителем около одного из домов на улице Айвазовского Краснодара и получил требуемую сумму. После этого противоправная деятельность фигуранта была пресечена оперативными сотрудниками краевого УФСБ РФ, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанный полицейский признал вину. Сотрудника МВД после случившегося уволили.

- По результатам проведенной служебной проверки 6 июля 2022 года сотрудник был уволен со службы из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На время расследования экс-полицейского отправили под домашний арест.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.