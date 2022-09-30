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Здоровье30 сентября 2022 9:10

На Кубани за сутки выявили 837 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту две недели
Светлана ОВДЕЙ
Один пациент от осложнений болезни скончался Фото из архива КП

Один пациент от осложнений болезни скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 837 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту две недели, а самому старшему – 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 302 жителя, в Сочи - 58, в Кавказском районе - 44, в Новороссийске – 37, в Староминском муниципалитете -28, в Каневском – 27, в Тимашевском – 25.

В Армавире и Красноармейском районе прибавилось по 21 пациенту, в Белореченском – 18, в Гулькевичском – 17, в Абинском, Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах – по 16.

- 14 человек заразились в Горячем Ключе, по 13 - в Геленджике и Ейском районе, по 12 - в Павловском, Динском и Выселковском, 11 - в Белоглинском, по 9 - в Тихорецком и Успенском, по 8 - в Кореновском, Крымском и Новокубанском, 7 – в Анапе, по 6 – в Лабинском, Мостовском и Северском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

По 5 новых случаев COVID-19 выявили в Калининском, Кущевском и Туапсинском районах, 4 – в Ленинградском, по 3 – в Брюховецком, Славянском и Темрюкском, по 2 – в Новопокровском, Отрадненском и Щербиновском, по одному – в Апшеронском, Усть-Лабинском и Крыловском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 7 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.