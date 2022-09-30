Один пациент от осложнений болезни скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 837 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту две недели, а самому старшему – 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 302 жителя, в Сочи - 58, в Кавказском районе - 44, в Новороссийске – 37, в Староминском муниципалитете -28, в Каневском – 27, в Тимашевском – 25.

В Армавире и Красноармейском районе прибавилось по 21 пациенту, в Белореченском – 18, в Гулькевичском – 17, в Абинском, Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах – по 16.

- 14 человек заразились в Горячем Ключе, по 13 - в Геленджике и Ейском районе, по 12 - в Павловском, Динском и Выселковском, 11 - в Белоглинском, по 9 - в Тихорецком и Успенском, по 8 - в Кореновском, Крымском и Новокубанском, 7 – в Анапе, по 6 – в Лабинском, Мостовском и Северском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

По 5 новых случаев COVID-19 выявили в Калининском, Кущевском и Туапсинском районах, 4 – в Ленинградском, по 3 – в Брюховецком, Славянском и Темрюкском, по 2 – в Новопокровском, Отрадненском и Щербиновском, по одному – в Апшеронском, Усть-Лабинском и Крыловском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 7 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.