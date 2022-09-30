Мужчину арестовали на два месяца Фото из архива КП

В Армавире на два месяца арестовали мужчину за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло 27 сентября на улице Мира в районе ж/д вокзала Армавира. 45-летний житель встретил здесь 12-летнюю девочку.

- Находясь на мосту, ведущем через железнодорожные пути, он совершил в отношении ребенка развратные действия, - ранее сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка быстро убежала и обо всем рассказала маме. После услышанного женщина обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого жителя задержали спустя немного времени, на которого завели уголовное дело. В настоящее время мужчину арестовали.

- В суде обвиняемый возражал против заключения под стражу, просил избрать домашний арест. Рассмотрев ходатайство, суд нашел его подлежащим удовлетворению ввиду достаточной обоснованности подозрения в причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления и невозможности избрания иной меры пресечения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчина будет находиться в заключении под стражей до 28 ноября.