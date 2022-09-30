Военный комиссариат Кубани разъяснил, что можно и нельзя брать с собой при мобилизации

Выступление военного комиссариата Краснодарского края о частичной мобилизации

В прямом эфире на тему частичной мобилизации на вопросы жителей ответил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Одна из тем – обеспечение солдат.

- Все призванные по мобилизации будут обеспечены всем необходимым: это вещи, вооружение и средства индивидуальной защиты, - все армия выдаст. А все, что касается, дополнительной защиты, можно купить. Например, тактические очки, наколенники, балаклава, - это все можно взять с собой, если вы считаете, что вам это пригодится, - сказал Чугункин.

При этом замвоенкома отметил, что с собой категорически запрещено брать наркотики, оружие, алкоголь. Можно взять небольшой перочинный нож, только на него необходим документ, что данное изделие не является холодным оружием.