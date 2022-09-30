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Общество30 сентября 2022 9:27

Заместитель военного комиссара Краснодарского края объяснил, кто считается человеком с военным опытом

Это люди, которые проходили срочную службу или по контракту
Источник:kp.ru
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Заместитель военного комиссара Краснодарского края объяснил, кто считается человеком с военным опытом. Это люди, которые проходили срочную службу или по контракту.

- Под боевым опытом подразумевается служба в армии. Есть приоритетные направления: это участие в боевых действия, либо на территории России, либо на территории других государств. Это является приоритетом при мобилизации. Но основное условие – прохождение службы в армии по призыву или контракту. Это считается как необходимый военный опыт, – сказал Алексей Чугункин, заместитель военного комиссара Краснодарского края