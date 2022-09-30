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Общество30 сентября 2022 9:32

На Кубани рассказали, можно ли брать с собой оружие при мобилизации

Алексей Чугункин отметил, что никаких препятствий не будет
Андрей ПАЛЬЧИК
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Заместитель военного комиссара Краснодарского края рассказал, можно ли призывникам брать с собой оружие при мобилизации. Алексей Чугункин отметил, что никаких препятствий не будет.

- Я думаю, никаких препятствий не будет. Но нужно подумать, будет ли оно нужно человеку там. Если у тебя на охотничьем карабине установлен тактический обвес, ты понимаешь, зачем он нужен. Потому что ты охотник. А когда тебя призывают по мобилизации, по твоей военно-учетной специальности, непонятно, будет ли ты обладать таким типом оружие. Будет ли оно необходимо, – сказал Алексей Чугункин, заместитель военного комиссара Краснодарского края.