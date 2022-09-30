Мобилизованным жителям Кубани будут выплачивать от 180 тысяч рублей в месяц

Прямая трансляция велась с заместителей военкома Кубани

В прямом эфире на тему частичной мобилизации на вопросы жителей ответил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Одна из тем – выплаты: когда и каким образом будут выплачивать деньги.

- Мобилизованные граждане будут приравниваться к контрактным военнослужащим. Денежное довольствие и соцвыплаты такие же. Все будут по разным должностям, разным воинским званиям и тарифным разрядам. Минимальная ставка рядового – 180 тысяч в месяц, - сказал Чугункин.

В настоящее время организована работа по централизованной выдаче банковских карт. Денежное довольствие выплачивается ежемесячно одной частью до 10 числа каждого месяца. Но возможно, что с 10 по 20 число, в связи с наплывом должностей.