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Общество30 сентября 2022 9:37

В Краснодаре 5 октября включат сирены

В краевом центре пройдет плановая проверка системы оповещения
Светлана ОВДЕЙ
Сирены заработают с 10:40 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сирены заработают с 10:40 Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 5 октября включат сирены. В краевом центре пройдет плановая проверка системы оповещения. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Сигналы оповещения и информационное сообщение «Внимание всем!» прозвучат во всех районах города с 10:40.

Как отмечают специалисты, проверка проводится для отработки оперативного информирования жителей и действий экстренных служб при возникновении ЧС.

- По сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания - на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение, - напомнили в ЕДДС Краснодара.