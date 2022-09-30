Фото: скриншот видео

100 тысяч рублей пойдут на помощь семьям мобилизованных жителей Кубани. Об этом заявил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин

- Накануне Вениамин Иванович Кондратьев был в Молькино, общался с гражданами, призванными по мобилизации. Он общался с ними, опрашивал об условиях, чаянии. И на середине пребывания заявил, что будет принято решение о выплате единоразовой выплаты – 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на поддержки семей. Потому что мы призываем много людей в ускоренном режиме. Обрабатываем их, вносим в систему, которую будет использовать для обеспечения денежного довольствия. Этот процесс занимает время. И чтобы у семей были деньги, губернатор принял решение о выделении по 100 тысяч рублей на каждого мобилизованного. Человек сам может написать заявление, кому перечислить деньги. Туда их и переведут – сказал Алексей Чугункин, заместитель военного комиссара Краснодарского края.