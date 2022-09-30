Документ оказался фейком Фото: t.me/krdru

Мэрия Краснодара опровергла информацию о публикации документа по формированию списков военнообязанных женщин. Приказ оказался фейком, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пользователи соцсетей и тг-каналов опубликовали фотографию документа в адрес администрации Краснодара якобы о формировании списков военнообязанных женщин и его направлении краевому Военному комиссариату. Кроме того, утверждалось, что приказ ранее разместили на странице мэрии во «Вконтакте», откуда позже удалили.

- Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ. Более того, как сообщили в военном комиссариате Краснодарского края, сам документ является фейком, - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.