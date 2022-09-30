Решается вопрос об аресте мужчины Фото из архива КП

В Краснодаре задержали 42-летнего педофила за растление ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 18 сентября в садовом товариществе «Дружба». Мужчина увидел ребенка, зашел в кусты и подозвал его к себе.

- Обвиняемый совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. Ребенок смог убежать и дома рассказал о произошедшем родителям, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Родители, услышав о случившемся, сразу обратились в правоохранительные органы. Спустя немного времени мужчину нашли и задержали. Ему уже предъявлено обвинение – сейчас решается вопрос об аресте.

- В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Армавире на два месяца арестовали мужчину за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Расследование продолжается.