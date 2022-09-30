Трамваи изменят маршрут из-за ремонта стрелочного перевода Фото: krd.ru

В Краснодаре трамваи №4,5, 9 и 10 изменят маршрут 1 и 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В предстоящие выходные на перекрестке улиц Трамвайной и им. Бершанской отремонтируют стрелочный перевод. Во время работ составы будут ходить по измененному маршруту.

Так, 1 октября последний трамвай №5 отправится от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова» по обычному маршруту в 20:18. После 20:45 составы проследуют до конечной остановки «Хладокомбинат» по маршруту № 8.

Последний вагон № 4 в субботу поедет от конечной остановки «Ул. Индустриальная» по стандартному маршруту в 20:50. После 21:00 трамваи поедут до конечной остановки «Хладокомбинат».

В воскресенье, 2 октября, трамваи № 5 проследуют от улицы им. Петра Метальникова до Хладокомбината по маршруту № 8. Составы № 4 будут ходить от улицы Индустриальной до улицы Ставропольской по обычному маршруту, а далее - по улицам Титаровской, Воронежской, им. Стасова и Ставропольской в сторону улицы Индустриальной.

- Трамваи № 9 и № 10 начнут ходить с 10:00, - отметили в пресс-службе мэрии.