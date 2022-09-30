Возле парка «Краснодар» обустраивают новые парковки

Фото: t.me/prostoevgeny

Вдоль дублера улицы Тихорецкой в Краснодаре ведутся строительные работы. Там спецтехника подготавливает земельный участок для обустройства новых парковок для посетителей парка «Краснодар».

Фото: t.me/prostoevgeny

В самом парке также продолжается благоустройство. Там на завершающей стадии создание «Японского сада». Его открытие ожидается уже в ближайшее время, но пока точные даты не озвучиваются.

Кроме этого, ведутся работы на старой парковке. Также спецтехника замечена напротив нового стадиона молодежной команды. Предположительно, что парк раскинется еще на несколько гектаров. Идеи по обустройству этих территорий пока держатся в тайне.