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Общество30 сентября 2022 10:41

Возле парка «Краснодар» обустраивают новые парковки

Их строят вдоль дублера Тихорецкой
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/prostoevgeny

Фото: t.me/prostoevgeny

Вдоль дублера улицы Тихорецкой в Краснодаре ведутся строительные работы. Там спецтехника подготавливает земельный участок для обустройства новых парковок для посетителей парка «Краснодар».

Фото: t.me/prostoevgeny

Фото: t.me/prostoevgeny

В самом парке также продолжается благоустройство. Там на завершающей стадии создание «Японского сада». Его открытие ожидается уже в ближайшее время, но пока точные даты не озвучиваются.

Кроме этого, ведутся работы на старой парковке. Также спецтехника замечена напротив нового стадиона молодежной команды. Предположительно, что парк раскинется еще на несколько гектаров. Идеи по обустройству этих территорий пока держатся в тайне.