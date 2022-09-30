Кубань получит 1,5 млрд рублей на поддержу аграриев Фото из архива КП

Кубань получит 1,5 млрд рублей на поддержу аграриев. Деньги помогут возместить затраты сельхозпроизводителей на выращивание и сбор зерновых. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, Кубань вошла в число 64 регионов, которым предоставили 10 миллиардов рублей поддержки до конца 2022 года. Известно, что Краснодарский край уже получил первые 728 миллионов.

Средства помогут возместить затраты на выращивание пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Отмечается, что субсидии рассчитаны для аграриев, работающих в федеральной информационной системе «Зерно». Ее создали для борьбы с нелегальным оборотом зерна, контроля качества продукции и безопасности. Так, платформа проверяет путь зерна от сбора до переработки и отправки на экспорт.

- Оставшиеся почти 714 миллионов рублей поступят в ближайшее время. Средства пойдут на компенсацию практически половины затрат. А значит, производители смогут и дальше добиваться внушительных результатов, обеспечивая продовольственную безопасность края и всей страны, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2022 году федеральная и региональная поддержка АПК Кубани превысила 10 миллиардов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе собрали 13,5 млн тонн зерновых. В 2022 году край побил собственный рекорд.