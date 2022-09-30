В Темрюке главного бухгалтера кинотеатра осудили за хищение 4 млн рублей

Наказание женщине пока отсрочили из-за ребенка, которому не исполнилось 14 лет Фото из архива КП

В Темрюке осудили главного бухгалтера кинотеатра за хищение 4 миллионов рублей. Женщине назначили три года колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Оксана Фофанова в 2017 году внесла ложные данные в программу «1С-Бухгалтерия» о якобы взаиморасчетах с сетью кинотеатров. После этого бухгалтер направила в банк обязательные к оплате поручения с неверными данными о получателе платежа.

- Никаких документов, подтверждающих фактическое расходование денег, выданных на основании платежных документов в подотчет, в адрес кинотеатра предоставлены не были, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

За год бухгалтер похитила 2,8 миллиона рублей. Таким же способом она переоформила еще почти 1,5 миллиона рублей. Эти деньги, которые похитила женщина, принадлежали администрации Темрюка.

При избрании и оглашении приговора вину Фофанова признала частично.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отмечается, что пока наказание женщине отсрочено. У обвиненной есть ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет. Приговор также не вступил в законную силу.