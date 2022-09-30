Горнолыжные курорты Сочи зафиксировали высокий спрос на зимние праздники

В среднем туристы бронируют номера на 5 ночей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне стали все чаще бронировать туры на горнолыжные курорты Сочи. Высокий спрос был зафиксирован именно на зимние праздники. По сравнению с прошлым годом количество бронирований увеличилось на 5%. Об этом сообщил РБК.

- Как правило, забронировать проживание на период праздников можно вплоть до конца декабря. Безусловно, в разных отелях различная динамика - кто-то реализует все свои номера быстрее остальных, - рассказал директор департамента гостиничной недвижимости горнолыжного курорта Сергей Киселев.

К слову, в среднем туристы бронируют номера на 5 ночей. На данный момент, стартовые цены остались на уровне 2021 года.