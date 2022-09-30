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Общество30 сентября 2022 11:42

«Аллею памяти» высадили в Краснодаре

40 лип в память о погибших детях Донбасса находятся во дворе школы №104
Светлана ОВДЕЙ
«Аллею памяти» высадили в Краснодаре

«Аллею памяти» высадили в Краснодаре

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Аллея памяти» появилась в Краснодаре. 40 лип высадили в память о погибших детях Донбасса.

Деревья находятся во дворе школы №104 на улице Аверкиева, 32. Участниками заложения «Аллеи ангелов» стали школьники, представители городского совета ветеранов, команды «Молодежка ОНФ», казаки, представители городских и региональных общественных организаций.

Кроме Краснодара, «Аллеи ангелов» уже появились в Челябинске и Иркутске. Планируется, что деревья в память о погибших детях Донбасса высадят в 10 крупных городах страны.

Организатором акции выступает АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».