«Аллею памяти» высадили в Краснодаре Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Аллея памяти» появилась в Краснодаре. 40 лип высадили в память о погибших детях Донбасса.

Деревья находятся во дворе школы №104 на улице Аверкиева, 32. Участниками заложения «Аллеи ангелов» стали школьники, представители городского совета ветеранов, команды «Молодежка ОНФ», казаки, представители городских и региональных общественных организаций.

Кроме Краснодара, «Аллеи ангелов» уже появились в Челябинске и Иркутске. Планируется, что деревья в память о погибших детях Донбасса высадят в 10 крупных городах страны.

Организатором акции выступает АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».