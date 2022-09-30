Опасаться горожанам нечего, заверили власти

Бомбоубежищами в Геленджике могут служить более 3,5 тысяч подвалов домов. Власти курорта оповестили жителей о количестве и месте укрытий во время ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

- На всей территории нашего города в 3688 жилых домах имеются подвальные помещения, которые в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов могут быть использованы для укрытия населения. Также, в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Геленджика, в случае необходимости предусматривается организация и проведение работ по строительству простейших укрытий для населения, - сообщил МЦУ Геленджика.

В мэрии добавили между тем, что в городе нет промышленных и военных объектов, поэтому опасаться бомбежки горожанам не стоит.