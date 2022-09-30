Два литера проблемного ЖК достроили по улице Автолюбителей в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два литера проблемного ЖК достроили по улице Автолюбителей в Краснодаре. Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в краевом центре завершили строительство литеров №2 и №3 ЖК «Парусная регата». Общая жилплощадь домов достигает более 21 тысячи квадратных метров.

В квартиры ЖК по улице Автолюбителей теперь заселятся 592 человека.

- С помощью механизмов федерального Фонда развития территорий завершат строительством либо выплатят компенсации по 52 долгостроям края. Из бюджета региона выделяют немалые средства. Они позволяют привлекать федеральное финансирование, - отметил вице-губернатор Евгений Наумов.

Как уточнил замглавы региона, с 2019 года внесено 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено 1,2 миллиарда взносов на 2023 год.

- Общая сумма на завершение строительства и компенсации вместе с федеральными деньгами составила почти 18 млрд рублей, - добавил Евгений Наумов.