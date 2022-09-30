В Мостовском районе Кубани избрали главу

Сергей Ласунов Фото: t.me/igorchagaev

Сергей Ласунов избран главой Мостовского района Кубани. Об этом сообщил вице-губернатор края Игорь Чагаев в своем telegram-канале.

- Об избрании стало известно на 30-ой сессии Совета муниципалитета. По итогам голосования Сергей Викторович одержал убедительную победу, за него проголосовали все присутствующие депутаты районного Совета, - написал замглавы региона.

Сергей Ласунов занимает пост главы Мостовского района с октября 2012 года. В 2017 году его избрали на должность повторно.

- Желаю главе плодотворной работы и новых достижений! - добавил Игорь Чагаев.