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Общество30 сентября 2022 12:39

В Мостовском районе Кубани избрали главу

Им вновь стал Сергей Ласунов
Светлана ОВДЕЙ
Сергей Ласунов Фото: t.me/igorchagaev

Сергей Ласунов Фото: t.me/igorchagaev

Сергей Ласунов избран главой Мостовского района Кубани. Об этом сообщил вице-губернатор края Игорь Чагаев в своем telegram-канале.

- Об избрании стало известно на 30-ой сессии Совета муниципалитета. По итогам голосования Сергей Викторович одержал убедительную победу, за него проголосовали все присутствующие депутаты районного Совета, - написал замглавы региона.

Сергей Ласунов занимает пост главы Мостовского района с октября 2012 года. В 2017 году его избрали на должность повторно.

- Желаю главе плодотворной работы и новых достижений! - добавил Игорь Чагаев.