В гостиничном комплексе «Моне» есть всё для красоты и релакса

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

Гостиничный комплекс «Моне» в Адлерском районе должен стать одним из самых востребованных объектов размещения в Сочи. Помимо высокого уровня сервиса и комфортабельного номерного фонда, здесь предусмотрены тематические зоны для отдыха. Один из примеров - современное бьюти-пространство.

Позаботиться о здоровье и красоте можно будет на первом этаже третьего корпуса.

- Современная индустрия гостеприимства предполагает не только комфортные условия проживания на отдыхе. Это ещё и довольно большой блок по созданию программ оздоровления, релакса, специальных предложений для семейного или активного отдыха. И мы, естественно, не готовы уступать в уровне сервиса и качестве предоставляемых услуг, поэтому включили в проект «Моне» отельные пространства, где можно расслабиться, привести своё тело в тонус и преобразиться, - рассказал руководитель AR GROUP Айк Зебелян.

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

- Наше бьюти-пространство будет совмещать в себе сразу несколько зон. Гости смогут воспользоваться ультрасовременным SPA-комплексом, фитнес-клубом и медицинским wellness-центром. Для клиентов SPA создана термальная зона с финской сауной, турецким хамамом и соляной комнатой. Гостей особенно порадуют бассейн с подогревом, купель, массажные кабинеты и отдельная зона отдыха после бьюти-процедур. Любителям активного отдыха доступен фитнес-клуб с современным оборудованием для силовых и функциональных тренировок, - отметила генеральный директор Nedvex Юлия Галимова.

Гостиничный комплекс «Моне» является совместным проектом Nedvex и AR Group. Ранее это место было известно в туристических путеводителях, как санаторий «СССР». Однако, за последние годы состояние объекта существенно ухудшилось и не выдерживало никакой критики. Но, учитывая, что это место некогда пользовалось широкой востребованностью из-за своего расположения вблизи моря и развитой инфраструктурой вокруг, было решено провести масштабную реконструкцию здания, благоустроить территорию и создать различные тематические зоны отдыха.