В поселке Знаменском Краснодара появится детский сад на 380 мест Фото: krd.ru

В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада в поселке Знаменском. Учреждение на 380 мест начнут возводить во втором квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухэтажное здание планируют построить в районе ЖК «Родные просторы» на участке площадью 1,3 гектара. В учреждении подготовят группы, медкабинет, пищеблок, прачечную, помещение для инженерного оборудования. А во дворе детского сада разместят шестнадцать теневых навесов, игровое оборудование, две площадки для физкультуры.

Достроить новый детский сад в поселке Знаменском планируют в 2024 году.

- В настоящее время в Краснодаре одновременно возводят 35 детсадов, ведется проектирование 42 детских дошкольных учреждений, - рассказали в пресс-службе мэрии краевого центра.