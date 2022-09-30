На 17,5% увеличилась выручка предприятий потребсферы Кубани Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 17,5% увеличилась выручка предприятий потребсферы Кубани. За прошедший период 2022 года показатель достиг 3,2 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Уточняется, что наибольший рост доходов зафиксирован в феврале и в апреле. В эти месяцы показатели увеличились на 25,5% и 21,1% соответственно. А больше всего выручки получено в марте и августе – 433,3 млрд и 463 млрд рублей.

- Доходы оптовой торговли составили 1,7 триллиона рублей, превысив показатель прошлого года на 23%. Выручка розничной торговли увеличилась на 11,3% – 1,4 триллиона рублей, предприятий общепита на 13,1% – 61,6 миллиарда рублей, бытовых услуг на 18,8% – 67,1 миллиарда рублей, - сообщили в департаменте потребсферы Кубани.

Всего от производств потребсферы в консолидированный бюджет края поступило 40,4 миллиарда рублей налогов. Отмечается, что это на 5,4 миллиарда рублей больше показателя 2021 года.