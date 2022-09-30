Вениамин Кондратьев: Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - часть единой многонациональной России

Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани прокомментировал подписание договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. По словам Вениамина Кондратьева, этот день навсегда останется в истории.

- Это был долгий путь домой. Сегодняшний день навсегда останется в истории. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - часть единой, сильной и многонациональной России. Официально, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.