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Общество30 сентября 2022 13:44

Вениамин Кондратьев: Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - часть единой многонациональной России

Губернатор Кубани прокомментировал подписание договоров о присоединении к РФ освобожденных территорий
Светлана ОВДЕЙ
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани прокомментировал подписание договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. По словам Вениамина Кондратьева, этот день навсегда останется в истории.

- Это был долгий путь домой. Сегодняшний день навсегда останется в истории. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - часть единой, сильной и многонациональной России. Официально, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.