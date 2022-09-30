До конца года в крае планируют восстановить права дольщиков еще 33 долгостроев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Права дольщиков 76 долгостроев восстановили на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Наумов на совещании с главами профильных ведомств и руководителями муниципалитетов.

За прошедший период года, в частности, восстановлены права более шести тысяч человек. Сейчас в едином реестре проблемных объектов числятся 110 домов. На квартиры в них рассчитывают 13,8 тысячи жителей.

- До конца года планируем восстановить права граждан по 33 объектам, в 2023 году – по 77, - отметил замглавы региона.

Уточняется, что из плана на 2023 год досрочно восстановлены права граждан 20 долгостроев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достроили два литера проблемного ЖК по улице Автолюбителей. Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.