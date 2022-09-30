В Адыгее за сбыт наркотиков осудят 16-летнего подростка

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

В Адыгее будут судить 16-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Как установили следователи, парень состоял в организованной группе по сбыту наркотиков. В августе 2022 года он получил от неизвестного лица более 6,8 грамма вещества. После этого он разложил 2,7 грамма наркотика в виде тайниковых закладок в поселке Краснооктябрьском.

- Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты при осмотре места происшествия. У подозреваемого также изъяты оставшиеся средства, вес которых составил более 4,1 грамма, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Сейчас расследование дела завершено. Теперь подростку изберут наказание – дело направили в суд.