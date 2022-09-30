Восемь мобилизованных заключили браки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани восемь мобилизованных поженились в пункте сбора и подготовки. Заключить бракосочетание пары могут уже в день подачи заявления. Для этого на один день призывника отпускают из пункта сбора.

- Регистрацию брака провели для восьми пар молодоженов. Об этом попросили сами призывники. Глава региона распорядился организовать бракосочетание. Так как это исключительная ситуация, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что по брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. Однако срок регистрации может сокращается при условии особых обстоятельств.

К таким случаям относят рождение совместного ребенка, установление отцовства. На данный момент получение женихом повестки о частичной мобилизации.