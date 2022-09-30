На торговых рядах будет представлена продукция по сниженным ценам Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе 1 октября пройдет праздничная ярмарка. На торговых рядах будет представлена продукция по сниженным ценам.

- В преддверии Дня Адыгеи, 1 октября, в Майкопе состоится праздничная ярмарка по улице Советской (от улицы Победы по переулок Красноармейского), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Также в этот день ярмарочные ряды будут работать по улице Димитрова (от улицы Чкалова до улицы Юннатов).

Кроме того, традиционная ярмарка выходного дня откроется в воскресенье, 2 октября. Жители и гости республиканской столицы смогут приобрести мясную и молочную продукцию по улице Советской.