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Общество30 сентября 2022 16:16

В Майкопе 1 октября пройдет праздничная ярмарка

На торговых рядах возобновляется продажа мясной и молочной продукции
Валерия ГОДОВНИКОВА
На торговых рядах будет представлена продукция по сниженным ценам

На торговых рядах будет представлена продукция по сниженным ценам

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе 1 октября пройдет праздничная ярмарка. На торговых рядах будет представлена продукция по сниженным ценам.

- В преддверии Дня Адыгеи, 1 октября, в Майкопе состоится праздничная ярмарка по улице Советской (от улицы Победы по переулок Красноармейского), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Также в этот день ярмарочные ряды будут работать по улице Димитрова (от улицы Чкалова до улицы Юннатов).

Кроме того, традиционная ярмарка выходного дня откроется в воскресенье, 2 октября. Жители и гости республиканской столицы смогут приобрести мясную и молочную продукцию по улице Советской.