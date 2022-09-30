Росгвардия Адыгеи отметила День сил специального назначения

День сил специального назначения установлен в Адыгее приказом от 8 ноября 2017 года. Фото: пресс-служба Росгвардии Адыгеи

В Адыгее состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню образования сил специального назначения Росгвардии. Дата установлена приказом Росгвардии от 8 ноября 2017 года.

- С начала этого года при содействии спецназа выполнено более 70 задач. В республике 28 раз проходили специальные мероприятия и 27 мероприятий по уничтожению взрывоопасных веществ, - рассказали в Росгвардии республики.

Во время торжественного собрания участники почтили память погибших сотрудников минутой молчания. После чего присутствующих наградили ценными подарки, а также вручили благодарности.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что взрывотехники республиканской Росгвардии уничтожили 14 артиллерийских снарядов времен войны. Специалисты ликвидировали боеприпасы на спецплощадке.