В Майкопе более шести тысяч человек поучаствовали в субботнике

По итогу субботника на полигон вывезено 192 кубометра мусора. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В рамках республиканского субботника по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова приводятся в порядок городские территории. В мероприятии поучаствовали более шести тысяч человек

- Проведена большая работа по ликвидации стихийных свалок, сорной растительности, наведению порядка в лесополосах, зонах отдыха и на берегах рек, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - В работе было задействовано около 20 единиц специальной техники.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», во время экологической акции в Майкопе высадили более 30 новых молодых саженцев, а также расчистили более 12 гектаров от сорняков. По итогу «Зеленой весны» вывезено 192 кубометра мусора.