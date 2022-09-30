Планируют запустить более 10 новых производств импортозамещающей продукции. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани запустят более 10 новых производств импортозамещающей продукции. В приоритете находится радиоэлектроника, фармпрепараты и сельскохозяйственное оборудование.

- Сформирован пул инвестпроектов. Они находятся в высокой степени проработки. Инвесторы уже приступили к их реализации. Но этот перечень - не исчерпывающий, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Уточняется, что стоимость проектов составляет от 100 миллионов рублей до 4,2 миллиарда рублей. Общий срок реализации – до 2027 года.

Предприятиям возместят затраты на инвестпроекты. Компенсация будет идти по семи направлениям. Всего они могут взять до 200 миллионов рублей по ставке 0,1% годовых по программе заемного финансирования Фонда развития промышленности края.