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Общество30 сентября 2022 17:43

В Краснодаре из-за аварии пять улиц остались без света

Аварийное отключение произошло в Карасунском округе
Мария ЧАЛАЯ
В Карасунском округе нет света.

В Карасунском округе нет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии пять улиц остались без света. В Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

- Без света остались улицы: Седина, Аэропортовская, Крылатая. Также нет электроэнергии на улицах Крупской, Крайняя и другие, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что выключены 25 трансформаторных подстанций.

На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.