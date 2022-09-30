В Карасунском округе нет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии пять улиц остались без света. В Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

- Без света остались улицы: Седина, Аэропортовская, Крылатая. Также нет электроэнергии на улицах Крупской, Крайняя и другие, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что выключены 25 трансформаторных подстанций.

На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.