В Карасунском округе нет света.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснодаре из-за аварии пять улиц остались без света. В Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.
- Без света остались улицы: Седина, Аэропортовская, Крылатая. Также нет электроэнергии на улицах Крупской, Крайняя и другие, - сообщили в ЕДДС Краснодара.
Уточняется, что выключены 25 трансформаторных подстанций.
На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.