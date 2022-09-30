Иван Петунин. Фото: https://vk.com/walkie_talkie

В Краснодаре рэпера Walkie нашли мертвым. 27-летний парень лежал возле подъезда многоэтажки на улице Конгрессной.

- Иван Петунин еще подростком начал выступать на первой в России батл-рэп площадке Slovo. Пиком его карьеры было видео на канале Versus. Оно набрать 6 миллионов просмотров, - сообщили знакомые парня.

Известно, что рэпер ранее проходил лечение у психиатра. Летом 2017 года исполнитель попал в ПНД. Через несколько лет он вернулся к творчеству.

На данный момент правоохранительные органы начали проверку по факту смерти. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.