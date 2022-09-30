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Общество30 сентября 2022 19:11

В Краснодаре изменят схему движения на улице Восточно-Кругликовской

Работы выполнят в выходные
Мария ЧАЛАЯ
На улице Восточно-Кругликовской изменят схему движения. Фото; пресс-служба администрации Краснодара.

На улице Восточно-Кругликовской изменят схему движения. Фото; пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре изменят схему движения на улице Восточно-Кругликовской. Ее поменяют на некоторых участках. Работы выполнят в выходные.

- Изменения помогут повысить безопасность дорожного движения. Также снизить риски ДТП в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Они обсуждались при участии ГИБДД на заседаниях рабочей группы в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

С 3 октября нельзя будет повернуть налево с улицы Восточно-Кругликовской на улицу имени 40-летия Победы по направлению в сторону улицы Российской. Кроме того, на въезде в ЖК «Панорама» будет запрещен левый поворот с улицы Восточно-Кругликовской. На другом въезде установят дополнительную секцию на светофоре. Это сделают для организации левого поворота с улицы Восточно-Кругликовской.

Изменения дорожного движения затронут работу общественного транспорта.