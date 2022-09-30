В Краснодаре огромные пробки. Фото: yandex.ru/maps

В Краснодаре вечером образовались пробки в 9 баллов. На дорогах города серьезные заторы.

- С трудом можно проехать по центральной части города. Машины стоят на улицах Северной, Красной, Гаврилова, Селезнева, Зиповской, Тургенева, Дзержинского. Также на Кубанской Набережной, Передовой, Буденного, Ленина, Новороссийской и Садовом мосту, - стало известно по данным сервиса «Яндекс Карты.

Уточняется, что пробка образовалась и на окраинах города. Машины с трудом передвигаются на Западном обходе, Солнечной, Мачуги, Петра Метальникова, 1 Мая, Сормовской и Дорожной.

Также проблематично будет выехать города. Стоят улицы Уральская, Восточный обход, Ростовское шоссе, Яблоновский и Тургеневский мосты.