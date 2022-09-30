В Краснодаре прошел митинг «Мы вместе». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре в митинге «Мы вместе» поучаствовало более 15 тысяч человек. Его провели в поддержку вхождения четырех регионов в состав Российской Федерации.

- Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Это стало важным событием в истории нашего государства и всего мира, - сообщил член Общественной палаты Краснодарского края, председатель Краснодарской региональной общественной организации «Российский союз молодежи» Аскер Тюрин.

Уточняется, что мероприятие провели на Главной городской площади. Для зрителей выступили творческие коллективы Кубанского казачьего хора и Краснодарской филармонии.