На Кубани женщина ушла в лес и не вернулась

Пропала 83-летняя женщина. Фото: «Лиза Алерт».

На Кубани 83-летняя женщина ушла в лес и не вернулась. Она живет в станице Баговская Мостовского района.

- Женщина небольшого роста – 160 сантиметров. У нее плотное телосложение, седые волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на пенсионерке была одета голубая куртка, красного цвета кофта и синее трико. В лес она пошла в резиновых сапогах.

Для оповещения о местонахождении 83-летней женщины или любой информации, связанной с ней, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.