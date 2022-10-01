Греческая диаспора Геленджика передала для бойцов продукты питания на 1 млн рублей

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По просьбе военкомата греческая диаспора Геленджика собрала на 1 миллион рублей продукты питания, предметы первой необходимости для бойцов.

- В акции приняли участие греки из Геленджика, Кабардинки и Дивноморского. Имен своих просили не называть, но, а доброе дело скрывать не стали в надежде на то, что их примеру последуют и другие предприниматели, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кроме этого, в мэрии ответили на вопрос про бомбоубежища.

- Так как на территории муниципалитета нет промышленных и военных объектов, город-курорт Геленджик не является стратегически важной целью. Вместе с тем, в городе в 3688 жилых домах имеются помещения, которые в случае опасности могут быть использованы для укрытия населения, - отметили в муниципальном центре управления.