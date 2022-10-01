На ярмарках Краснодара продали свыше 1,5 тысячи тонн продукции

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С начала года в Краснодаре на ярмарках выходного дня реализовано свыше 1,5 тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На этих выходных по традиции жители Краснодара могут купить фермерские продукты на пяти площадках. Они расположены на Одесской, Бургасской, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова, Архитектора Ишунина.

- 1 октября кубанские фермеры привезли в Краснодар более 90 тонн продуктов питания. Краснодарцы и гости города могут приобрести сезонные овощи, фрукты, свежую выпечку, кондитерские изделия, а также мед от лучших товаропроизводителей по минимальным ценам. – сообщили в пресс-службе администрации города.

Ярмарки открыты в выходные с 8 до 15 часов.