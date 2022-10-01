В аэропорту Сочи пассажирам больше часа не выдавали багаж

Багаж выдали. Фото: соцсети

В аэропорту Сочи около 22:00 часов 30 сентября пассажиры начали жаловаться на задержку выдачи багажа. Россияне прилетели из Турции и больше часа не могли получить свои личные вещи. При этом в зоне ожидания становилось все больше людей.

- Около двух часов в сочинском аэропорту не выдают багаж. А самолеты прибывают, сейчас будет еще больше людей, - негодовали пассажиры.

Однако сотрудники аэропорта оперативно решили проблему. Как сообщили в пресс-службе, в 23:05 часов все пассажиры получили свои чемоданы.

- Багаж выдан. Задержка багажа связана с поздним прибытием рейса. Приоритет в выдаче был у рейсов, прибывших по расписанию, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.