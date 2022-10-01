Летчик-космонавт Михаил Корниенко посадил магнолию в Сочи

Михаил Корниенко посадил именную магнолию на Аллее космонавтов. Фото: администрация Сочи

В Сочи свой отпуск проводит летчик-космонавт Михаил Корниенко. Во время отдыха Герой России посетил Аллею космонавтов. Здесь Михаил Корниенко посадил именную магнолию на Аллее космонавтов.

- В Год экологии Сочи ориентирован на расширение «зеленого каркаса» своей территории. Каждое посаженное дерево имеет большое значение. На Аллее космонавтов парка «Ривьера» уже высажено более 60 деревьев, - сообщила заммэра Сочи Инна Петухова.

Примечательно, что первую магнолию здесь посадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года. После этого все гости Сочи, которые летали в космос, поддержали эту традицию.