Режим работы туристических объектов в нацпарке Сочи изменился с 1 октября

Некоторые объекты закрылись до следующего года. Фото: https://t.me/npsochi_official

В нацпарке Сочи с 1 октября изменился режим работы туристических объектов. Это связано с тем, что курортный сезон подходит к концу. К тому же стало быстрее темнеть и похолодало.

Теперь Агурское ущелье и водопады работают с 9:00 до 16:30 часов. Смотровая башня на горе Большой Ахун открыта для туристов с 9:00 до 18:00 часов. Орлиные скалы, Змейковские водопады, визит-центр «Русская деревня», Волконское ущелье можно посетить с 09:00 до 17:00 часов. А прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» работает с 9:00 до 16:00 часов.

-С 1 октября закрываются до следующего туристического сезона рекреационные объекты «Чудо-Красотка» и «Берендеево царство», - сообщили в пресс-службе нацпарка.