Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2022 7:57

Водоканал Сочи за два месяца подключил коммуникации в селе Нижняя Шиловка

Здесь установили две насосные станции
Ангелина НАЗАРЧУК
Директор Водоконала Денис Юрковский докладывает главе Сочи Алексею Копайгородскому о ходе проводимых работ. Фото: администрация Сочи

Директор Водоконала Денис Юрковский докладывает главе Сочи Алексею Копайгородскому о ходе проводимых работ. Фото: администрация Сочи

Местные жители села Нижняя Шиловка просили администрацию обеспечить стабильное водоснабжение. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом водонасосную станцию на улице Рижской в Адлерском районе.

Было проложено более 500 метров новых труб.

Было проложено более 500 метров новых труб.

- Раньше они снабжались от ведомственных сетей НИИ медицинской приматологии. Мощности не хватало – напор, особенно летом, был недостаточным. Сейчас переключим дома на городскую сеть, - сообщил Алексей Копайгородский.

Поступило порядка 450 обращения о технологическом присоединении.

Поступило порядка 450 обращения о технологическом присоединении.

По словам мэра города, стабильно вода в кранах жителей Нижней Шиловки будет уже с середины октября.