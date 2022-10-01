Водоканал Сочи за два месяца подключил коммуникации в селе Нижняя Шиловка

Директор Водоконала Денис Юрковский докладывает главе Сочи Алексею Копайгородскому о ходе проводимых работ. Фото: администрация Сочи

Местные жители села Нижняя Шиловка просили администрацию обеспечить стабильное водоснабжение. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом водонасосную станцию на улице Рижской в Адлерском районе.

Было проложено более 500 метров новых труб.

- Раньше они снабжались от ведомственных сетей НИИ медицинской приматологии. Мощности не хватало – напор, особенно летом, был недостаточным. Сейчас переключим дома на городскую сеть, - сообщил Алексей Копайгородский.

Поступило порядка 450 обращения о технологическом присоединении.

По словам мэра города, стабильно вода в кранах жителей Нижней Шиловки будет уже с середины октября.