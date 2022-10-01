Последние новости по коронавирусу на Кубани

На Кубани продолжают болеть коронавирусом. По данным на 1 октября, в регионе за сутки выявили 679 случаев COVID-19.

Самым зараженным оказался Краснодар, здесь заболели 265 человек, в Сочи – 35. В Тимашевском районе выявили 31 инфицированного, в Новороссийске – 30, в Абинском и Кавказском районах – по 21 новому пациенту.

- В Белореченском и Выселковском районах в больницы с COVID-19 попали по 17 человек, в Армавире – 16. По 14 заболевших – в Динском, Тбилисском и Калининском районах, 13 – в Горячем Ключе и Каневском районе, 12 – в Ейском районе, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах наименьшее число заболевших. Известно, что смертность остается на низком уровне. За сутки зафиксирован один летальный исход.