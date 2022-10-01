В Сочи водитель Hyundai Sonata сбил 10-летнюю школьницу

Девочка получила травмы различной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Центральном районе Сочи на улице Виноградной водитель Hyundai Sonata сбил несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел 30 сентября около 06:50 часов.

Водитель превысил допустимую скорость. Мужчина не успел остановиться, когда школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка получила травмы различной степени тяжести.

- В результате ДТП 10-летняя пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.