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Общество1 октября 2022 9:53

В Сочи водитель Hyundai Sonata сбил 10-летнюю школьницу

Девочку доставили в больницу
Ангелина НАЗАРЧУК
Девочка получила травмы различной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

Девочка получила травмы различной степени тяжести. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Центральном районе Сочи на улице Виноградной водитель Hyundai Sonata сбил несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел 30 сентября около 06:50 часов.

Водитель превысил допустимую скорость. Мужчина не успел остановиться, когда школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка получила травмы различной степени тяжести.

- В результате ДТП 10-летняя пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.