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Общество1 октября 2022 10:24

Мину времен войны уничтожили в Темрюкском районе

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Мину обнаружили местные жители. Фото: https://t.me/rosgvard_krasnodar

Мину обнаружили местные жители. Фото: https://t.me/rosgvard_krasnodar

В Краснодарском крае взрывотехники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны. Заряд заметили местные жители во время работ в поле в станице Курчанской Темрюкского района.

-Рабочие, заметив подозрительный предмет, незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Специалисты осмотрели снаряд. Выяснилось, что это немецкая «мина-лягушка» кругового поражения. Мина здесь находилась еще со времен войны.

Боеприпас был уничтожен. Пострадавших нет.