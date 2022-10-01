Кадетский корпус из Кропоткина занял 2-е место на слете ГТО

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В течение трех дней в Екатеринбурге в ГТО соревновались восемь лучших команд России. Ребята состязались в беге на 2 и 3 километра, челночном беге, метании снаряда и мяча, подтягивании, прыжках, стрельбе. Команда Краснодарского края стала второй.

- Сборная Кропоткинского корпуса на соревнованиях представляла Кубанское казачье войско. Поздравляю команду с успехом, - сказал вице-губернатор Александр Власов.

Первое место досталось команде из Ярославской области, а третье – получили казаки из Самарского кадетского корпуса.

Для участников соревнований организовали культурную программу, они посмотрели местные достопримечательности. Следующие соревнования пройдут в Волгограде.