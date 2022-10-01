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Общество1 октября 2022 11:06

Центр Краснодара перекроют 2 октября из-за забега «Кросс Нации»

Мероприятие стартует в 9 утра
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Массовый забег «Кросс Нации» пройдет в Краснодаре 2 октября. В нем примут участие больше тысячи жителей и гостей Краснодара, среди них — воспитанники и тренеры спортивных школ города. Стартует мероприятие в 9 часов утра.

- Любители бега преодолеют дистанцию от Главной городской площади до ЗСК и обратно. Затем в 11 часов юные жители от 11 до 17 лет пробегут 2 км, а дети от 7 до 10 лет преодолеют 1 км, - сообщили в мэрии города.

Из-за забега в городе перекроют несколько центральных улиц. Водитель не смогут проехать по Красной — от Калинина до Постовой, по Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской и по Красноармейской — от Длинной до Кузнечной. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.