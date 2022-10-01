В Сочи метеорологи обещают похолодание с 3 октября

Синоптики обещают дожди с грозой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи туристы радуются теплой и солнечной погоде. Температура воздуха составляет +26 градусов. Однако метеорологи обещают похолодание в ближайшие дни.

- Сейчас период заметного повышения температуры, но где-то с 3 октября температура воздуха начнет понижаться. До конца первой декады, 10 октября, можно говорить о бархатном сезоне и это замечательная продолжительность, - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте 4 октября температура воздуха упадет до +19 градусов. А ночью термометры будут показывать +14 градусов. К слову, синоптики обещают дожди с грозой.